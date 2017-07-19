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            Nucleare: premier Belgio, lo vogliamo rilanciare, speriamo di farlo con l'Italia

            Soddisfatti del Consorzio Eagles per mini reattori (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 07 set - "Vogliamo rilanciare il nostro potenziale nucleare e siamo contenti del Consorzio Eagles con l'Italia per sviluppare i mini reattori.

            Speriamo di poterlo fare insieme nei prossimi anni". Lo ha affermato il primo ministro del Belgio, Bart De Wever, nelle dichiarazioni alla stampa dopo l'incontro a Palazzo Chigi con la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni.

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            (RADIOCOR) 07-09-26 17:58:02 (0421)ENE 5 NNNN

              


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