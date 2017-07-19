Nucleare: Pichetto, servono coscienza e conoscenza, giovani piu' aperti

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 16 set - Sul nucleare in Italia "si creera' una situazione, spero, di coscienza e conoscenza. E' importante il ruolo della comunicazione". Lo afferma Gilberto Pichetto Fratin, ministro dell'Ambiente e della sicurezza energetica all'Eco Festival in corso a Roma.

"I giovani sono piu' aperti, gli anziani quando parlano di nucleare pensano all'atomica", ha sottolineato.

Comincia intanto in Parlamento "il percorso della legge delega, ci vorranno in tutto un paio d'anni. Sono realista.

Do al Parlamento tutti i tempi che servono; se riesce ad approvare in tre mesi non ci vorranno piu' due anni", ma meno, ha aggiunto.

Quanto alle tecnologie da usare, "ormai negli ultimi due anni non si parla piu' di grandi impianti. Saranno qualcosa di molto piccolo".

Sim

