Nucleare: Pichetto, rifiuti diffusi, tema non rinviabile e strategia condivisa

In Italia 32mila metri cubi,99% combustibile in Francia e Uk (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, - "E' evidente che il tema delle scorie nucleari non e' conseguenza dell'individuazione delle aree idonee o del deposito, ma esiste a prescindere, anche in virtu' delle opere di decommissioning che dobbiamo portare avanti. La legge delega sul nucleare dara' la possibilita' di aggiornare anche il quadro normativo sul tema, nella consapevolezza che non e' piu' un tema rinviabile e sul quale delineare una strategia condivisa con i territori di ampio respiro".Lo afferma il ministro dell'Ambiente e della Sicurezza energetica, Gilberto Pichetto Fratin, in un'audizione davanti alle Commissioni riunite Attivita' produttive e Ambiente della Camera dopo aver fatto una panoramica sull'attuale quadro dell'ubicazione e della gestione dei rifiuti radioattivi sul territorio italiano.

"E' un aspetto rilevante dal mio punto di vista, perche' sembra quasi che, in assenza del deposito nazionale, questi rifiuti non esistano sul territorio nazionale. E invece, sono presenti, diffusi, e vanno gestiti in totale sicurezza".

Sulla base dei dati dell'Inventario nazionale dei rifiuti radioattivi aggiornato al 31 dicembre 2023, redatto dall'Isin, cita il ministro, "risulta che, a tale data, in Italia sono presenti complessivamente circa 32.663,1 m3 di rifiuti radioattivi (aumento di circa il 5% rispetto al 2022), la maggior parte dei quali ad attivita' bassa e molto bassa. Il Lazio e' la regione che detiene il volume maggiore di rifiuti radioattivi, pari a 10.549 m3, ovvero il 32,30% del totale. Seguono Lombardia (6.435 m3, 19,70%), Piemonte (5.971 m3, 18,28%), Basilicata (4.280 m3, 13,10%), Campania (2.595 m3, 7,95%), Emilia-Romagna (1.246 m3, 3,82%) Toscana (1.041 m3, 3,19%) e Puglia (546 m3, 1,67%).

In termini di quantitativo totale di radioattivita' (rifiuti radioattivi, sorgenti dismesse e combustibile irraggiato), il Piemonte figura al primo posto, con il 79,30% del totale.

La gran parte (99%) del combustibile nucleare irraggiato delle quattro centrali nucleari nazionali dismesse e' stato inviato in Francia e in Gran Bretagna per il suo riprocessamento.

