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            Nucleare: Pichetto, referendum? do' per scontato che ci sara' raccolta fimra

            (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Trento, 22 mag - 'Do' per scontato che qualcuno si mettera' a raccogliere delle firme'.

            Cosi' il ministro dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica, Gilberto Pichetto Fratin, ad un convegno del Festival dell'Economia di Trento, in merito ad un eventuale referendum sul nucleare. 'Sono fiducioso perche' il referendum e' espressione massima della democrazia ma bisogna dare informazioni corrette e giuste. Capisco che ci sono delle perplessita' ma dobbiamo dare tutte le informazioni possibili'.

            lab-.

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            (RADIOCOR) 22-05-26 17:10:54 (0566)ENE,UTY 5 NNNN

              


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