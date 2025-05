Nucleare: Pichetto, presentazione primo magnete ulteriore passo verso fusione -2

Governo continuera' impegno per ricerca (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 26 mag - 'Il fatto che questo traguardo veda coinvolte industrie italiane ci rende assolutamente orgogliosi. Possiamo dimostrare al mondo che siamo in grado di sfruttare appieno le potenzialita' della collaborazione tra ricerca e industria. L'industria italiana continua a essere un punto di riferimento per il settore nucleare globale. Il progetto DTT portera' alla realizzazione di un impianto molto complesso che studiera' anche alcune soluzioni alternative a quelle adottate in ITER. Per questo e' stato identificato dalla comunita' scientifica europea come 'facility di riferimento' per fornire soluzioni tecnologiche necessarie allo sviluppo dei futuri reattori a fusione', ha aggiunto Pichetto, evidenziando che "nei prossimi anni gli occhi di tutti i paesi e le societa' interessate saranno rivolti verso l'Italia. Sia nel campo della fusione sia nella fissione l'Italia ha mantenuto per 40 anni una rete industriale robusta, un'importantissima catena di approvvigionamento per impianti europei e internazionali, un sistema di ricerca avanzato e istituzioni accademiche di eccellenza, ad esempio in grado di formare circa il 10% degli ingegneri nucleari europei. Abbiamo tutte le carte in regola per continuare a fornire un contributo proattivo allo sviluppo della fusione in ambito internazionale. Da parte del Governo continuera' l'impegno per la ricerca orientata alla reale industrializzazione, capace di generare sviluppo concreto, affinche' la scienza e l'innovazione diventino forza produttiva. Continueremo a lavorare per garantire la definizione e istituzione di un idoneo quadro giuridico e normativo che abiliti la possibilita' di produrre energia da fonte nucleare tramite le migliori tecnologie nucleari - inclusa l'energia da fusione', ha concluso.

