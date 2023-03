Nucleare: Pichetto, non dire no secco, non fermarci in modo pregiudiziale

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Matera, 03 mar - "Basta con le politiche del no. Se non avessimo avuto i 10 miliardi di metri cubi del Tap avremmo dovuto spegnere il frigorifero e fermare il sistema produttivo. Come non dobbiamo dire un no secco al nucleare". Il ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, Gilberto Pichetto Fratin, dal palco del convegno per l'assemblea pubblica di Confindustria Basilicata torna sul tema del nucleare. "Il Paese ha fatto una scelta anni fa, una scelta referendaria. Abbiamo interessi forti nel sistema della sperimentazione. Certo deve essere una scelta politica e della maggioranza che coinvolge il Parlamento ma non possiamo fermarci in modo pregiudiziale a tutti i costi, a qualcosa, la fusione nucleare, che tutti gli indicatori danno, in tempi lunghi, come fondamentale. Non possiamo essere diversi dall'Europa ma in questo modo saremmo diversi".

