Nucleare: Pichetto, legge delega ha avuto ok regioni e comuni

'Con osservazioni di cui faremo presa d'atto in Cdm' (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 27 set - 'Legge delega' sul nucleare 'ha avuto l'ok con delle osservazioni da regioni e comuni di cui faremo la presa d'atto in Cdm. Andra' in Parlamento e nei 12 mesi successivi redigeremo tutte norme di attuazione della legge delega'. Lo ha affermato Gilberto Pichetto Fratin, ministro dell'Ambiente e della Sicurezza energetica dell'Italia, intervenendo a un evento organizzato da Forza Italia. 'Il nucleare, e' bene ribadirlo, non sostituisce nulla. E' una integrazione a tutto cio' che noi abbiamo gia'. L'obiettivo e' l'indipendenza energetica, solo cosi' si potra' dare un futuro ai giovani', ha concluso.

