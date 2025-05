Nucleare: Pichetto, confido che ddl diventi legge entro l'anno

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 26 mag - "Ho predisposto un disegno di legge sul nucleare che presto andra' in Parlamento. Confido che entro la fine dell'anno diventi legge e in seguito si passi alla parte riguardante la regolamentazione. Dobbiamo accelerare e accompagnare, non solo nella scelta di andare verso il nucleare da fissione e da fusione, ma anche nella previsione di avere un ente di controllo e una parte di ricerca per far si' che, quando avremo piccoli reattori da fissione, potremo incominciare ad affiancare la produzione da nucleare alle altre". Lo ha detto il ministro dell'Ambiente e sicurezza energetica Gilberto Pichetto Fratin alla presentazione del primo magnete di ASG per il futuro reattore a fusione sperimentale di Frascati nel progetto DTT. "Prematuro dire se ci sara' un reattore in Liguria. Penso che i primi reattori arriveranno come alimentazione delle navi commerciali, uno dei progetti che vanno avanti a livello mondiale e in Italia con Fincantieri.

La collocazione dei reattori ordinari seguira' un percorso che persegua il massimo della sicurezza e la competitivita'.

Le rinnovabili continueranno a far parte del mix energetici nei prossimi anni", ha aggiunto.

