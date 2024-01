Nucleare: Pichetto, amplieremo termini autocandidature per deposito

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 17 gen - "E' intenzione del ministero ampliare i termini per la presentazione delle autocandidature, considerato il rinnovato interesse manifestato dalle comunita' locali circa i benefici di un deposito nazionale" delle scorie nucleari. Lo ha detto il ministro dell'Ambiente Gilberto Pichetto Fratin al question time, ricordando che e' previsto il recepimento dell'elenco delle autocandidature su cui Sogin procedera' alle valutazioni dell'idoneita'; successivamente, l'Isin (ex Ispra) avra' 30 giorni per esprimere il proprio parere; a conclusione del processo di valutazione, si predisporra' la Carta Nazionale delle Aree Autocandidate e trasmessa al ministero che avviera' la procedura di Valutazione Ambientale Strategica che permettera' alla Sogin di aggiornare la Carta e l'ordine di idoneita'. "Auspichiamo un processo partecipato che possa concludersi in tempi ragionevoli a risolvere una questione che ci trasciniamo da troppo tempo e che garantira' finalmente ai cittadini la sicurezza del territorio", ha detto.

bab

(RADIOCOR) 17-01-24 15:48:43 (0514)ENE,PA 5 NNNN