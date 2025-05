Nucleare: Pichetto, a giorni maturo passaggio ddl a Parlamento, poi dibattito ampio -2

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Trento, 24 mag - "Noi consumiamo 300/310 Twh all'anno, ma le previsioni nell'arco di 10/15 anni sono di avere una domanda doppia, pari 600/610 Twh. Il nucleare e' una delle tanti fonti che devono soddisfare la domanda nazionale, l'unico modo che conosciamo per creare condizioni perche' i giovani abbiano futuro", ha spiegato ancora Pichetto Fratin.

Rispondendo, poi, ad una domanda sui tempi per vedere una prima centrale nucleare, Pichetto ha indicato: "Sono uno dei perdenti del referendum del 1987 perche' ero di un partito, quello repubblicano che era contro l'abolizione. Io credo che non faremo centrali nucleari nel senso della centrale come si intende perche' quando parliamo di futuro parliamo di small reactor e poi advanced reactor". Quindi, prosegue, "Quando ci sara'? I tecnici e le societa' dicono 2029-2030, Newcleo e la sperimentazione con i brevetti Enea si pensa verso il 2035 ma il dato rilevante e' quando saranno prodotti in serie questi small reactor e parlo della jv annunciata da Enel, Leonardo e Ansaldo che e' l'avvio per creare una gamba produttiva".

