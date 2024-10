Nucleare: Orsini, mettere in manovra ok a sperimentazione su microreattori

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 09 ott - "Oggi non possiamo permetterci che l'Europa non abbia un prezzo unico dell'energia, bisogna essere competitivi, ma non tanto all'interno dell'Europa nel farci la guerra tra di noi ma per essere forti nel confronto, per esempio, con gli Stati Uniti". Lo ha detto il presidente di Confindustria, Emanuele Orsini, intervenendo all'assemblea di Confindustria Verona, in corso a Castelnuovo del Garda, sottolineando che "il mix energetico e' la via, noi non siamo contro le rinnovabili, anzi le rinnovabili sono un'importante fonte, ma il mix energetico e' la via". Sempre in tema di energia, Orsini ha ricordato che "l'altra proposta che noi abbiamo fatto e' di inserire velocemente - e stiamo chiedendo che venga messa nella legge di bilancio di quest'anno - la sperimentazione dei microreattori nucleari nel Paese, perche' la prima cosa da fare e' la sperimentazione". Secondo il numero uno degli industriali "la fine della dipendenza energetica e' il futuro della competitivita' dell'industria del nostro Paese. Quindi, senza se e senza ma, il nucleare va messo a terra il piu' velocemente possibile".

Ars

(RADIOCOR) 09-10-24 19:57:43 (0685)ENE 5 NNNN