Nucleare: Orsini, lo apprezziamo e siamo pronti a metterlo in nostre aziende

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 25 gen - "Il nucleare lo apprezziamo, ma sappiamo che ci vorranno anni". Anche per questo "ci candidiamo a mettere le mini centrali di nuova generazione "nelle nostre aziende se avete problemi con i sindaci". Cosi' Emanuele Orsini, presidente di Confindustria, intervenendo all'evento 'Un piano industriale per l'Italia e per l'Europa' organizzato oggi a Milano da Forza Italia. "Noi facciamo comunita' energetica, perche' per noi l'energia e' fondamentale per tenere in piedi le aziende".

Mar-

(RADIOCOR) 25-01-25 13:41:03 (0275) 5 NNNN