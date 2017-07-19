Nucleare: Nuclitalia, abbiamo seconda industria in Europa, possiamo crescere

Parla l'amministratore delegato Luca Mastrantonio (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Trento, 21 mag - 'Noi in Italia abbiamo la necessita' di bilanciare un mix energetico che sia smart, flessibile' con all'interno 'il nucleare che ottimizzerebbe. Inoltre abbiamo potenzialmente una piattaforma di crescita nucleare importantissima, siamo secondi solo alla Francia. Le nostre aziende servono alcuni dei piu' importanti progetti nucleari all'estero, ad esempio noi siamo in Slovacchia, Ansaldo in Romania. Ma non e' solo l'industria ad avere grandi opportunita', tutto il comparto nucleare e' performante' anche nella ricerca e nelle universita' che sfornano ingegneri nucleari competitivi a livello internazionale. Lo ha detto Luca Mastrantonio, amministratore delegato di Nuclitalia, partecipata da Enel (al 51%), Ansaldo Energia e Leonardo. L'occasione e' stato il suo intervento al panel 'Intelligenza artificiale e data center, da dove arrivera' l'energia' nell'ambito del Festival dell'Economia di Trento, organizzato dal Sole 24 Ore e da Trentino Marketing. 'Abbiamo un contesto - aggiunge - che rappresenta una piattaforma di crescita, occorre intercettare le opportunita' del nucleare, con ricadute che dalle stime hanno moltiplicatori interessanti, anche per 2 volte e mezzo.

Abbiamo la seconda industria nucleare in Europa, possiamo farla crescere'.

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