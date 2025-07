Nucleare: Morelli, fondamentale per svolta energetica ma resti in mano pubblica

Approcci ideologici hanno limitato scelte Paese (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 16 lug - 'Il nucleare e' una fonte pulita e affidabile. Bisogna prendere atto della necessita' di adottare, al piu' presto, questa nuova forma di energia. Ma e' indispensabile immaginare un percorso in cui il ritorno al nucleare avvenga nel quadro di una responsabilita' pubblica chiara'. Il sottosegretario alla presidenza del Consiglio, con delega al Cipess, Alessandro Morelli, intervenendo all'evento 'Green Economy ed energia: una strategia per il rilancio del nucleare in Italia' a Roma, rilancia il ritorno al nucleare purche' resti in mano pubblica. Perche', spiega il senatore della Lega in una nota, il tema dell'energia 'tocca direttamente la sicurezza nazionale, la resilienza del nostro sistema produttivo e la capacita' dello Stato di garantire benessere e stabilita' ai propri cittadini' di cui si deve occupare un buon Governo.

Morelli ricorda, in particolare, l'impegno dell'Esecutivo 'nella formazione, nella ricerca e nella definizione di un piano industriale di lungo periodo'. Sottolinea infine la necessita' di archiviare approcci ideologici e pregiudizi che, in passato, hanno limitato le scelte del Paese in materia di approvvigionamento energetico: 'Tecnologie come gli Small Modular Reactors offrono oggi soluzioni concrete, piu' sicure e adatte al nostro contesto territoriale. Ma per tradurre le potenzialita' in realta' servono competenze, programmazione e una regia istituzionale solida e coerente'.

