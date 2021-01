Nucleare: ministero Ambiente, con pubblicazione aree idonee atto responsabilita'

"Nessuna decisione alle spalle delle comunita' locali" (Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 05 gen - "Con la pubblicazione della Cnapi, la Carta delle aree idonee a ospitare il deposito unico di scorie nucleari, parte una storica fase di partecipazione e coinvolgimento di cittadine e cittadini. La carta e' stata pubblicata la scorsa notte e adesso si avvia il confronto che durera' alcuni mesi, con un percorso articolato e stabilito per legge, con enti locali, associazioni di categoria, universita', sindacati". Lo scrivono in una nota il ministro dell'Ambiente, Sergio Costa, e il sottosegretario con delega alle politiche nucleari, Roberto Morassut. "Inutile - proseguono - nascondersi dietro un dito: per anni i governi precedenti avevano eluso il problema, rinviando la soluzione, che evidentemente non porta voti ne' consensi. Ma questa e' la maturita' di questo governo: lavorando insieme, ministero dell'Ambiente e quello dello Sviluppo economico hanno rilasciato il nulla osta alla Carta, elaborata seguendo criteri esclusivamente tecnici con il lavoro svolto da Isin e i principali enti di ricerca.

Adesso il Paese conosce i 67 siti potenzialmente idonei.

Ribadiamo: 'potenzialmente': questo non significa che sia stata assunta alcuna decisione alle spalle delle comunita' locali, come qualcuno in malafede sta in queste ore sostenendo".

Com-Sim

