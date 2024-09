Nucleare: maxi vertice di 15 Paesi a Parigi per "passare all'azione"

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 19 set - Una quindicina di ministri dei Paesi favorevoli al nucleare si riuniscono a Parigi oggi e domani per una conferenza internazionale, sotto l'egida dell'Ocse e del governo svedese, per mettere 'in azione' il rilancio dell'energia nucleare, con l'obiettivo di raggiungere i target climatici globali. 'E' giunto il momento di agire (...) c'e' ancora molto, molto lavoro da fare', ha dichiarato William D. Magwood, direttore generale dell'Agenzia per l'energia nucleare dell'Ocse all'apertura della seconda edizione di 'Roadmaps to New Nuclear 2024'. La conferenza ha l'obiettivo di esaminare 'modi concreti per onorare gli impegni presi a livello globale per aumentare la produzione di energia nucleare al fine di combattere il cambiamento climatico'. All'evento partecipano Stati Uniti, Canada, Giappone, Corea del Sud, Francia, Polonia, Bulgaria, Ungheria, Estonia, Repubblica Ceca, Ghana, nonche' operatori dell'industria nucleare (Edf, Orano) e dei piccoli reattori modulari (Smr). Secondo l'Agenzia per l'energia nucleare, la capacita' nucleare globale dovrebbe essere triplicata entro il 2050 per raggiungere gli obiettivi di neutralita' del carbonio, combinando reattori esistenti, reattori di nuova generazione e piccoli reattori modulari. Nei prossimi due giorni, le discussioni si concentreranno su tre priorita' principali: le catene di approvvigionamento, la formazione di una forza lavoro qualificata e il finanziamento per i reattori nucleari.

