Nucleare: Mastrantonio (Enel), con newco parte percorso industriale

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 03 apr - 'Noi siamo una utility neutra e quindi guardiamo a tutte le soluzioni per raggiungere l'obiettivo di produrre e distribuire energia elettrica nel modo piu' sicuro possibile. In questo senso il nucleare e' un elemento complementare con le altre fonti rinnovabili. Ha i suoi tempi ma la storia ci ha insegnato che per avere successo serve uno sforzo di sistema'. Lo ha affermato Luca Mastrantonio, Head of Innovation Nuclear di Enel, intervenendo al convegno sul nucleare organizzato da Il Sole24Ore. 'Proprio per questo abbiamo proposto la creazione della newco per far partire questo volano, questo elemento di eccellenza per poter in modo organico prepararci al nucleare.

La newco puo' far si che possa partire un vero e proprio percorso industriale.

La prima fase e' una fase di studio di fattiblita' e di selezione della migliore tecnologia. C'e' poi un secondo driver della prima fase che e' preparare e qualificare sla upply chain per il futuro per magari estenderci anche oltre il territorio nazionale'. Il top manager ha ricordato che l'Italia 'puo' essere considerata tra i fondatori del nucleare; siamo la seconda industria nucleare europea. Questo deve permetterci di guardare a un futuro nucleare con ottimismo'.

