Nucleare: Mariotti (Enea), filiera italiana e' eccellenza

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 27 set - 'La filiera italiana sul nucleare e' di assoluta eccellenza che ha lavorato prevalentemente con l'estero. L'innovazione oggi ci porta, se guardiamo alla fissione, agli Smr e agli Amr'. Lo ha affermato Francesca Mariotti, presidente di Enea, intervenendo ad un evento di Forza Italia. 'Abbiamo diversificato le fonti energetiche e puntiamo su un mix energetico. Non c'e' una tecnologia contro un'altra le tecnologie devono essere integrate anche dal traino della ricerca e dell'innovazione', ha aggiunto.

