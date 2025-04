Nucleare: Iran, avanti dialogo 'indiretto' con Usa, Oman resta mediatore

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 13 apr - L'Iran, all'indomani di un raro colloquio di alto livello con una delegazione americana, continuera' a discutere con Washington "indirettamente" e si concentrera' "esclusivamente" sulle questioni nucleari. "I negoziati continueranno a essere indiretti e l'Oman continuera' ad agire come mediatore" e "l'unico argomento di discussione sara' l'energia nucleare e la revoca delle sanzioni", ha detto il portavoce diplomatico iraniano Esmail Baghai, spiegando che Iran e Stati Uniti hanno concordato di proseguire i colloqui il 19 aprile (non e' stato specificato il luogo). I due Paesi, che non intrattengono relazioni diplomatiche dal 1980, hanno avuto colloqui sabato con la mediazione del Sultanato dell'Oman sulla questione del nucleare iraniano. Su richiesta dell'Iran, il capo della diplomazia Abbas Araghchi non ha negoziato faccia a faccia con l'inviato del presidente Donald Trump negli Stati Uniti, Steve Witkoff. Secondo Teheran, pero', c'e' stato un breve incontro dopo colloqui definiti "costruttivi". Trump aveva chiesto discussioni dirette. Nel 2018, il ritiro degli Stati Uniti da un accordo nucleare internazionale con l'Iran e' stato in parte motivato dall'assenza di misure contro il programma balistico di Teheran, percepito come una minaccia per l'alleato israeliano.

Ars

(RADIOCOR) 13-04-25 13:04:33 (0247)ENE 5 NNNN