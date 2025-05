Nucleare: domenica nuova serie di colloqui fra Iran e Stati Uniti in Oman

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 09 mag - Stati Uniti e Iran terranno una nuova serie di colloqui sul programma nucleare di Teheran domenica in Oman, poco prima della visita di Donald Trump in Medio Oriente. "L'inviato speciale Steve Witkoff dovrebbe recarsi in Oman domenica per un quarto ciclo di negoziati con l'Iran", ha dichiarato all'Afp una fonte vicina al dossier. "Come in passato - ha aggiunto la fonte - ci aspettiamo discussioni sia dirette che indirette". Si trattera' del quarto ciclo di negoziati tra americani e iraniani sotto la mediazione omanita. Il ministro degli Esteri iraniano Abbas Araghchi ha a sua volta confermato questi colloqui in un video trasmesso da media locali.

