Nucleare: Debenedetti (Fincantieri), non puo' essere escluso da equazione energetica

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 03 apr -'Il nucleare non puo' non fare parte dell'equazione energetica di un Paese e non puo' essere escluso neanche per il nostro settore'. Ne e' convinto Massimo Debenedetti, ad di Cetena, Centro Ricerche del Gruppo Fincantieri, aggiungendo che 'per il settore non esiste al momento una soluzione per la decarbonizzazione del settore. Chi costruisce navi si trova davanti ad un dilemma: costruiamo navi senza sapere quale fattore energetico si usera'. Dobbiamo quindi essere molto flessibili. Proprio per questo non possiamo non considerare questa forma di generazione energetica'.

