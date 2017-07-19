Nucleare: De Luca (Enel), importante autorita' indipendente e ruolo Stato

'Difficile dare una linea temporale per primo reattore' (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 22 lug - 'Difficile definire una linea temporale esatta' per il primo reattore italiano, 'dato che e' legata all'approvazione della legge delega e all'elemento determinante dei decreti legislativi che arriveranno entro i 12 mesi - ma l'auspicio del ministero penso sia di realizzarli anche prima - e daranno il contesto'. Lo ha detto Edoardo De Luca, Head of Central Affairs Italia di Enel, all'evento 'Da Fermi al futuro'.

Per Enel uno dei fattori importanti e' la creazione di una 'autorita' indipendente' per 'accompagnare la fase di implementazione nucleare' e che nel ritorno al nucleare 'deve esserci al centro il ruolo dello Stato, che e' attore principale di questo percorso per fornire condizioni necessarie per gli investimenti'. Quando 'questo percorso sara' definito e concreto, la fase attuativa sara' consequenziale'.

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