Nucleare: da stasera ripristinate sanzioni Onu contro Iran

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 27 set - Le sanzioni Onu contro l'Iran saranno formalmente ripristinate sabato sera dopo il fallimento dei negoziati con gli occidentali, che chiedono garanzie sul suo programma nucleare, mentre il presidente iraniano ha denunciato come 'inaccettabile' l'esigenza americana di cedere 'tutto' l'uranio arricchito.

Secondo l'Agenzia Internazionale per l'Energia Atomica, l'Iran e' l'unico Paese non dotato di arma nucleare ad arricchire uranio a un livello elevato (60%), vicino alla soglia tecnica del 90% necessaria per la costruzione della bomba atomica. Teheran nega di avere simili ambizioni militari ma rivendica il diritto al nucleare a fini civili, in particolare per la produzione di elettricita'.

Il presidente iraniano, Massoud Pezeshkian, ha affermato che gli Stati Uniti avevano chiesto all'Iran di consegnare 'tutto' il suo uranio arricchito in cambio di una proroga di tre mesi della sospensione delle sanzioni. La richiesta e' stata definita "inaccettabile". 'Vogliono che cediamo loro tutto il nostro uranio arricchito', ha dichiarato Pezeshkian alla televisione di Stato prima di rientrare a Teheran da New York, dove aveva partecipato all'Assemblea generale dell'Onu.

'Tra qualche mese avanzeranno una nuova richiesta e diranno - di nuovo - che vogliono ripristinare il snapback', ha aggiunto il presidente iraniano, in riferimento al meccanismo di reintroduzione delle sanzioni Onu che scattera' nella notte tra sabato e domenica, salvo colpi di scena.

