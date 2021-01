Nucleare: Basilicata e Puglia, no a deposito scorie, strategia comune

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 11 gen - Le Regioni Basilicata e Puglia parteciperanno in modo coordinato e unitario alla consultazione pubblica sulla carta dei siti potenzialmente idonei per la localizzazione del deposito nazionale dei rifiuti radioattivi, 'esprimendo la loro netta contrarieta' ad ogni ipotesi di ubicazione del deposito nelle aree a cavallo fra Basilicata e Puglia indicate nella carta, che sono di particolare pregio naturalistico, vicine a Parchi naturali, e sono assolutamente inidonee ad ospitare una simile realizzazione'. A tale scopo saranno svolti i necessari approfondimenti tecnici, con il contributo degli enti locali, delle universita', degli enti di ricerca e del mondo associativo, per presentare in tempo utile le osservazioni.

Lo si e' appreso al termine dell'incontro che il presidente della Regione Basilicata Vito Bardi e l'assessore all'Ambiente Gianni Rosa (presenti il capo di gabinetto della Presidenza Michele Busciolano e il dirigente generale del Dipartimento Ambiente Giuseppe Galante) hanno avuto in videoconferenza con il presidente della Regione Puglia Michele Emiliano e con l'assessore all'Ambiente Anna Maria Maraschio.

Dca

