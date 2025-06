Nucleare: Artizzu (Sogin), fonte piu' sicura e con minore impatto ambientale

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 30 giu - 'Il nucleare non ha timore dei dati di realta', perche' e' la fonte di energia piu' sicura, controllata e con il minore impatto ambientale, come attestano i dati internazionali, scientificamente condivisi. Ha le emissioni piu' basse di Co2 come l'eolico'.

Lo ha dichiarato Gian Luca Artizzu, amministratore delegato di Sogin, intervenendo all'evento 'Energia, competitivita' e politiche industriali. La sfida dell'Europa tra agenda Draghi 2024 e nuovo Green deal', organizzato dall'Associazione Civita in collaborazione con l'Ufficio del Parlamento europeo in Italia. 'Chi, seguendo una propria agenda, utilizza l'allarmismo e le menzogne per attaccare questa fonte di energia qualifica se stesso ma nel farlo toglie, soprattutto alle generazioni future, le possibilita' di sviluppo industriale e sociale che il nucleare puo' contribuire a fornire in modo decisivo all'Italia', ha aggiunto Artizzu.

