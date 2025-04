Nucleare: al via a Roma secondo round colloqui tra Iran e Usa

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 19 apr - Prende il via a Roma il secondo round di colloqui sul nucleare tra Iran e Stati Uniti, una settimana dopo i colloqui iniziali descritti come "costruttivi" dai due Paesi. Il ministro degli Esteri iraniano Abbas Araghchi e l'inviato statunitense per il Medio Oriente Steve Witkoff terranno questi colloqui sotto la mediazione del Sultanato dell'Oman, come nei precedenti colloqui svoltisi a Muscat.

Si tratta del secondo incontro a questo livello dopo il ritiro degli Stati Uniti nel 2018, sotto la prima presidenza di Donald Trump, dall'accordo internazionale sul nucleare iraniano, che prevedeva la supervisione delle attivita' dell'Iran in quest'area in cambio della revoca delle sanzioni. Da quando e' tornato alla Casa Bianca a gennaio, Donald Trump ha rilanciato la sua cosiddetta politica di "massima pressione" nei confronti dell'Iran, con il quale gli Stati Uniti non intrattengono relazioni diplomatiche dal 1980.

La delegazione iraniana e' arrivata a Roma nella notte, secondo le immagini trasmesse sabato dalla televisione di Stato iraniana.

