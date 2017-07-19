Nucleare: Aiea, accordo con Iran include "tutte installazioni e infrastrutture"
(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 10 set - Il nuovo accordo di cooperazione con l'Iran sul nucleare "include tutte le strutture e le infrastrutture" del Paese, ha dichiarato il Direttore Generale dell'Agenzia Internazionale per l'Energia Atomica (Aiea) Rafael Grossi. Il nuovo quadro, annunciato ieri dall'Iran, "prevede anche la necessaria rendicontazione di tutte le strutture attaccate, compresi i materiali nucleari presenti in questi siti", ha aggiunto Grossi in un discorso al Consiglio dei Governatori dell'Aiea, riferendosi alle strutture colpite da Israele a giugno.
