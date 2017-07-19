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            Nucleare: accordo tra India e Australia per fornitura di uranio

            Con scopi esclusivamente civili e pacifici (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, - Il primo ministro indiano Narendra Modi ha annunciato di aver raggiunto un accordo con l'Australia per la fornitura di uranio al suo Paese, il piu' popoloso al mondo, che mira a sviluppare il proprio programma di energia nucleare civile.

            "Oggi abbiamo firmato un importante accordo sull'energia nucleare", ha dichiarato Modi, in visita in Australia, dopo un incontro con il primo ministro australiano Anthony Albanese. "Questo aprira' la strada alle forniture di uranio dall'Australia all'India, dando nuovo impulso ai nostri obiettivi in materia di energia pulita", ha aggiunto Modi.

            Secondo una dichiarazione congiunta, l'accordo tra i due Paesi prevede esportazioni di uranio a lungo termine per scopi "esclusivamente pacifici".

            Red-Sim.

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            (RADIOCOR) 09-07-26 09:04:40 (0171)ENE 5 NNNN

              


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