NT+ Appalti: gli approfondimenti della settimana

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 29 ott - Gli articoli usciti nei giorni 23-27 ottobre 2023 in materia di appalti pubblici di lavori e servizi - Affidamento di spazi pubblici per impianti pubblicitari, serve sempre la gara (di Pippo Sciscioli) - Tracciabilita' dei flussi finanziari sempre obbligatoria nei contratti pubblici (di Mauro Salerno) - Dal 1 gennaio semplificato l'invio dei dati all'Anac per tutti gli appalti oltre 5mila euro (di Mauro Salerno) - Contratti, nessun diritto di proroga per l'appaltatore uscente (di Stefano Usai) - Garanzie, cauzione definitiva obbligatoria anche con l'esecuzione anticipata del contratto (di Stefano Usai) - Consorzi stabili, il 'cumulo alla rinfusa' dei requisiti vale anche per i lavori (di Roberto Mangani).

https://ntplusentilocaliedilizia.ilsole24ore.com

(RADIOCOR) 29-10-23 17:18:39 (0299)INF 5 NNNN