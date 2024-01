NT+ Appalti: gli approfondimenti della settimana

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 7 gen - Gli articoli usciti nei giorni 22 dicembre 2023-5 gennaio 2024 in materia di appalti pubblici di lavori e servizi - Gare, il Tar Campania smentisce la circolare Mit: solo negoziate e affidamenti diretti sotto al milione (di Roberto Mangani) - Gare Pnrr, ok all'aggiudicazione anche a verifica dei requisiti ancora aperta (di Stefano Usai) - Sopralluogo obbligatorio, legittimo il no della stazione appaltante a svolgerlo oltre i termini (di Roberto Mangani) - Appalti digitali, piattaforme certificate necessarie per gestire ogni fase del ciclo (di Alberto Barbiero).

