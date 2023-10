NT+ Appalti: gli approfondimenti della settimana -2

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 29 ott - Gli articoli usciti nei giorni 23-27 ottobre 2023 in materia di appalti pubblici di lavori e servizi - Servizi locali in economia dentro la ricognizione se appaltati (di Ciro D'Aries) - Anac, obbligatorio pubblicare i verbali delle commissioni di gara sul sito istituzionale (di Manuela Sodini) - Sul Ppp le amministrazioni devono farsi 'aiutare' da esperti (anche) privati (di Massimo Ricchi) - Anac, 'no' agli affidamenti ripetuti a favore della stessa azienda (di Manuela Sodini) - Avvalimento, dal Tar un aiuto alla corretta definizione del contratto (di Roberto Mangani) - Tecnici Pa, niente aumento degli incentivi per revisione prezzi (di Stefano Usai) - Clausole sociali escluse negli affidamenti diretti (di Stefano Usai).

