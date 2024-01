Npl: dal CVDay prospettive per il 2014 tra direttive e tecnologia

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Milano, 01 gen - Il 29 dicembre 2023 sono scaduti i termini per il recepimento della direttiva europea sugli Npl e si aprono nuove frontiere e nuovi orizzonti per il mercato della credit industry e per l'intero ecosistema che diventa sempre piu' complesso. Tra le novita' piu' importanti ci sono l'apertura del mercato secondario, un sistema multilivello dove conviveranno piu' licenze e un sistema di vigilanza a doppio binario. Tutto questo dovrebbe tendere alla costituzione di un mercato unico integrato a livello europeo, dove di fatto gli acquisti dei portafogli potranno avvenire in maniera veloce e semplificata, eliminando le barriere nazionali. Di certo bisogna ancora trovare il giusto inquadramento politico con soluzioni che da un lato tutelino il debitore e dall'altro mettano al sicuro e tranquillizzino gli investitori. Dati e numeri del settore che sono stati diffusi nel CVDay che si e' svolto il 29 novembre a Milano, presso l'Allianz MiCO. Giunto ormai alla sua 16esima edizione, quest'anno il CVDay ha ricevuto l'Alto Patrocinio del Parlamento europeo e si e' arricchito di un nuovo evento nell'evento, ovvero la prima edizione del Cv Npe Legal & Advisory Forum, organizzato grazie alla partnership con la Fondazione Lucio Papirio e la rivista giuridica 'In executivis'. 'E' dal 2008 che organizziamo questo evento e in qualche maniera siamo un po' i testimoni di quello che e' stata l'evoluzione di questo di questa industry e dell'ecosistema che anno dopo anno abbiamo avuto il piacere di poter commentare e testimoniare, guardando ogni anno verso il futuro', ha esordito Roberto Sergio ceo di Credit Village.

