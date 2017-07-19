Notariato: al via a Pescara "Io qui sottoscritto. Testamenti di Grandi Italiani"
(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 05 ott - Dal 6 al 26 ottobre 2025 la mostra 'Io qui sottoscritto. Testamenti di grandi italiani' arriva a Pescara, presso lo spazio Aurum - Sala Europaurum (Largo Gardone Riviera - Pescara) grazie al Consiglio Notarile di Teramo e Pescara. L'esposizione - realizzata dal Consiglio Nazionale del Notariato - raccoglie le ultime volonta' di personaggi come Cavour, Garibaldi, De Nicola, Manzoni, Pirandello, Verdi, Caruso, Papa Giovanni XXIII e attraverso la raccolta di questi documenti narra l'Italia da un punto di vista inedito, quello dei testamenti di politici, imprenditori, artisti che hanno reso grande il nostro Paese.
Per la tappa di Pescara, oltre ai testamenti dei grandi italiani tra cui anche Gabriele d'Annunzio (nato a Pescara nel 1863), sono state recuperate le testimonianze di illustri personaggi locali: Ennio Flaiano, Corradino D'Ascanio e Ignazio Silone.
