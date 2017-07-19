Notariato: al via a Pescara "Io qui sottoscritto. Testamenti di Grandi Italiani" -2

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 05 ott - L'esposizione - nata a Roma nel 2012 nel solco delle celebrazioni dei 150 anni dell'Unita' d'Italia e riproposta a Genova, Imperia, Mantova, Milano, Modena, Piacenza, Torino, Palermo, Firenze, Bologna, Sassari, Brescia, Lecce, Reggio Calabria e Berlino - e' un itinerario inedito e rivelatore, perche' ogni testamento racconta, del suo autore, non solo la situazione familiare ed economica, ma soprattutto l'animo, le scelte morali, civili, le propensioni e il carattere. In una panoramica di carte, ma soprattutto di emozioni ad esse affidate, a mettersi in mostra e' dunque il nostro Paese, nelle sue diverse voci, in un'ottica del tutto nuova, meno tradizionale e accademica.

Il testamento di Gabriele d'Annunzio non e' soltanto un documento legale, ma un vero e proprio atto di consegna spirituale e culturale. 'Hic manebimus optime' (Qui staremo benissimo), con questa citazione di Tito Livio si apre la sua ultima volonta' per dare un messaggio fortemente simbolico: d'Annunzio rivendica il Vittoriale degli Italiani come luogo definitivo, dove egli e la sua memoria 'rimarranno' per sempre. Attraverso le sue disposizioni, il poeta affida non solo i beni materiali, ma soprattutto un'eredita' di valori, di memoria e di bellezza che ancora oggi costituisce parte integrante del patrimonio nazionale. E' come se, anche nelle ultime volonta', d'Annunzio avesse inteso riaffermare la centralita' della bellezza come guida e destino. Altro nome illustre: Corradino D'Ascanio, l'ingegnere che ha cambiato la mobilita' italiana. Corradino D'Ascanio, nato a Popoli (Pescara) nel 1891, e' stato uno dei grandi protagonisti dell'ingegno italiano. Pioniere dell'aeronautica, progetto' negli anni Trenta uno dei primi elicotteri moderni. Ma il suo nome e' legato soprattutto a un'icona mondiale: la Vespa Piaggio. Nel 1946, su incarico di Enrico Piaggio, D'Ascanio ideo' un veicolo semplice, elegante e accessibile, capace di rispondere al bisogno di mobilita' del dopoguerra. Esposti in mostra, oltre al testamento, anche gli schizzi dei progetti che ha lasciato in eredita' al mondo intero. Ennio Flaiano, nato a Pescara nel 1910, non ha lasciato disposizioni testamentarie di carattere pubblico, ma la sua vera eredita' e' di natura letteraria e culturale. Esposto in mostra un suo aforisma che rappresenta la sua personalita': il lascito di Flaiano non e' dunque un documento legale, ma un corpus di idee, immagini e parole che rimane vivo e attuale. Infine tra i testamenti dei grandi abruzzesi troviamo quello Ignazio Silone nato a Pescina (Aq) nel 1900, tra i maggiori scrittori e intellettuali del Novecento, trasformo' le ferite della sua terra e l'esperienza dell'esilio in opere universali come Fontamara e Pane e vino, che hanno dato voce agli ultimi e denunciato ogni forma di oppressione.

