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            Norvegia: ong respinge condizioni imposte da aiuti Usa e taglia 1.700 posti

            (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 03 set - L'Ong norvegese Norsk Folkehjelp ha deciso di interrompere la sua collaborazione con gli Stati Uniti, una perdita di finanziamenti che la costringera' a tagliare circa 1.700 posti di lavoro in tutto il mondo, come annunciato oggi.

            Specializzata, tra le altre cose, in operazioni di sminamento, l'Ong considera "inaccettabili" le condizioni imposte dal Dipartimento di Stato americano che ora richiede alle organizzazioni che finanzia di astenersi dal promuovere l'aborto, la parita' di genere o la diversita'.

            Red-Sim

            (RADIOCOR) 03-09-26 14:17:08 (0366) 5 NNNN

              


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