Norvegia: accetta offerta UK per fornitura nuove fregate, contratto da 8,5 mld

Nuova battuta d'arresto per Naval Group (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 31 ago - La Norvegia ha accettato l'offerta britannica per la fornitura delle sue future fregate, una nuova battuta d'arresto per il gruppo francese Naval Group, gia' escluso pochi giorni fa da un mega contratto per sottomarini in Canada.

'La Norvegia acquistera' fregate britanniche per la nostra difesa' nell'ambito di una partnership strategica con il Regno Unito, ha annunciato il primo ministro norvegese Jonas Gahr Store durante una conferenza stampa a Oslo.

Oltre al Regno Unito con le fregate costruite da Bae Systems e alla Francia con le fregate da difesa e intervento di Naval Group, anche la Germania e gli Stati Uniti erano in lizza per la fornitura di cinque o sei navi, un contratto stimato da oltre 100 miliardi di corone (8,5 miliardi di euro).

I modelli britannici, criticati da alcuni in Norvegia perche' contengono componenti israeliani, e quelli francesi erano considerati fin dall'inizio i favoriti.

Sia il presidente francese Emmanuel Macron sia il primo ministro britannico Keith Starmer e il cancelliere Friedrich Merz si sono recati in Norvegia negli ultimi mesi e hanno elogiato le rispettive offerte.

Red-Sim

