Nord Stream 2: Blinken incontra Maas, imprese che realizzano il gasdotto rischiano sanzioni

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Bruxells, 24 mar - 'Nord Stream 2 divide l'Europa; espone l'Ucraina e l'Europa centrale alla manipolazione e alla coercizione russa; va contro gli obiettivi di sicurezza energetica dichiarati dall'Europa. Quindi continueremo a monitorare l'attivita' per completare il gasdotto e se tale attivita' avra' luogo, prenderemo una decisione sull'applicabilita' delle sanzioni'.

Lo ha ribadito ai giornalisti il segretario di Stato americano Antony Blinken che ha aggunto come la Germania sia 'tra i piu' stretti alleati degli Usa'. Tuttavia 'abbiamo un vero disaccordo sul gasdotto e non e' un segreto per nessuno: non lasceremo pero' che questo ostacoli il lavoro che stiamo svolgendo insieme, questione dopo questione, che e' di diretta preoccupazione per i cittadini di entrambi i nostri Paesi'. Blinken ha parlato con il ministro degli esteri tedesco Maas ribadendogli che 'le imprese impegnate nella realizzazione del gasdotto rischiano le sanzioni Usa'.

Aps

