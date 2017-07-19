Nord Ovest: Unioncamere, Pil Piemonte-Liguria-Valle d'Aosta a 225 mld in 2024

+2,7% sul 2023, ma export a 69 mld (-7,5%) (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 06 dic - Il Nord Ovest - Piemonte, Liguria e Valle d'Aosta - ha chiuso il 2024 con un Pil di quasi 225 miliardi di euro, in aumento del 2,7% sull'anno precedente e pari al 10,3% del totale nazionale. La macroregione conta quasi 5,9 milioni di residenti (10% della popolazione italiana), in lieve crescita dello 0,1%. L'area resta centrale per l'interscambio con l'estero con oltre 69 miliardi di export, anche se in calo "di 7,5 punti percentuali sul 2023", specifica il report. Il mercato del lavoro registra 2,5 milioni di occupati (+2,2% annuo), mentre il numero di imprese scende leggermente (-0,6%). In aumento anche il turismo, con 34,2 milioni di presenze (+0,1%).

Il dettaglio del Piemonte mostra segnali macroeconomici ancora piu' marcati. Il Pil regionale nel 2024 e' cresciuto del 2,9%, arrivando a quasi 161 miliardi di euro (pari al 7,1% del totale nazionale). Secondo Prometeia, la spinta e' arrivata dalla domanda interna e dai comparti agricoltura, edilizia e servizi, mentre l'industria ha registrato una flessione. Il contributo della domanda estera netta e' stato negativo.

Il mercato del lavoro registra un miglioramento netto: 1,854 milioni di occupati (+3% sul 2023), tasso di occupazione salito al 69% (dal 67,1% dell'anno precedente), disoccupazione scesa al 5,5% (dal 6,2%) e un calo degli inattivi di 34mila unita', in controtendenza rispetto ai dati nazionali. Gli occupati sono per il 55,3% uomini e per il 44,7% donne. Le persone in cerca di lavoro scendono a 106mila (-12mila sul 2023).

