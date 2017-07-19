Nord Ovest: Unioncamere, Pil Piemonte-Liguria-Valle d'Aosta a 225 mld in 2024 -2

In Piemonte 232 anziani ogni 100 under 15 (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 06 dic - Sul fronte demografico, il Piemonte resta pero' in squilibrio generazionale: a fine 2024 i residenti sono 4.255.702, circa 4mila in piu' sull'anno prima, con un tasso di crescita complessivo di +1,0%, sostenuto solo dal saldo migratorio (+7,5%) che compensa un tasso naturale ancora negativo (-6,6%). Oggi ci sono circa 232 anziani ogni 100 giovani under 15 e l'indice di dipendenza anziani e' al 42,6%.

Secondo Istat, entro il 2045 l'indice di vecchiaia salira' al 318% e l'indice di dipendenza al 63%, indicando un peso crescente sulla popolazione attiva.

L'adozione dell'intelligenza artificiale resta marginale: solo il 9% delle imprese manifatturiere la utilizza, mentre un ulteriore 8% prevede di introdurla nei prossimi 12 mesi.

Le principali applicazioni riguardano marketing e comunicazione esterna (4%) e la gestione economico-finanziaria (3%). Il principale ostacolo e' la scarsa conoscenza dei processi necessari (61%), seguita dalla mancanza di personale esperto (20%) e dai costi elevati (8%).

Nonostante cio', l'Ia e' percepita come un fattore di efficienza e produttivita': il 61% delle imprese ne valuta un impatto modesto positivo e il 7% elevato; il 62% intravede effetti sul reskilling, con un 5% che li considera significativi.

