Nocivelli: si aggiudica 400 mln per Citta' della Salute di Novara

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 24 lug - La quota che A.B.P. Nocivelli incassera' nell'ambito del contratto per la realizzazione e gestione della nuova 'Citta' della Salute e della Scienza' di Novara ammonta a 400 milioni di euro. Lo comunica la societa' in una nota. Si tratta di un progetto da 1,2 miliardi di euro complessivi affidato in concessione per 30 anni al raggruppamento temporaneo di imprese con il Consorzio Sis. Il contratto prevede 5 anni di lavori di costruzione, seguiti da 25 anni di gestione dei servizi. A Nocivelli spetteranno circa 200 milioni di euro nella fase di realizzazione, mentre gli altri 200 milioni verranno corrisposti per il facility management nel periodo successivo.

Il nuovo polo ospedaliero contera' oltre 700 posti letto su una superficie di 325.000 metri quadri e includera' un'area universitaria con aule e centro congressi. La struttura sara' uno dei cinque hub sanitari della Regione Piemonte, insieme al Parco della Salute di Torino, gia' assegnato lo scorso ottobre allo stesso RTI Nocivelli-SIS.

Questa aggiudicazione fa crescere il portafoglio ordini di Nocivelli da 1,5 miliardi a 1,9 miliardi di euro - afferma la nota - secondo quanto stimato al 31 dicembre 2024. Il gruppo, con sede a Castegnato (Brescia), ha chiuso l'esercizio al 31 dicembre 2024 con un valore della produzione pari a 42,1 milioni di euro, un Ebitda di 9,8 milioni e un utile netto di 6,7 milioni.

