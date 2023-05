Nobel: Yunus, social business chiave per sistema piu' equo, ripensare mondo lavoro

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Trento, 28 mag - Per andare verso un mondo piu' sostenibile, anche dal punto di vista economico, occorre definire un nuovo modello di business, piu' etico e sociale. "Bisogna creare una macchina economica che sia adatta all'individuo, in modo piu' sostenibile. Siamo esseri umani, non robot che producono e guadagnano denaro e anche il tessuto economico deve riflettere questo", ha detto Muhammad Yunus, premio Nobel per la pace nel 2006 e fondatore di Grameen Bank, intervistato durante il Festival dell'Economia di Trento. Il sistema economico "deve badare anche all'interesse collettivo, non solo quello personale, le aziende devono essere social business, attivita' sociali, devono produrre guadagni, ma allo stesso tempo fare anche cose buone per le persone, per le comunita' e per l'ambiente", ha detto. Dal 1976 a oggi Grameen Bank, che si occupa di microfinanza ed e' stata spesso definita "banca dei poveri", appunto per l'aiuto dato a persone in grave difficolta' economica nell'ottica del social business promosso da Yunus, ha erogato complessivamente circa 36,4 miliardi di dollari di prestiti a oltre 10,3 milioni di persone e conta piu' di 2.500 filiali nel mondo e oltre 21.000 dipendenti. L'ente concede micro-prestiti alle popolazioni povere senza richiedere garanzie collaterali e garantendo cosi' il loro accesso al credito: il sistema si basa sull'idea che i poveri abbiano attitudini e capacita' imprenditoriali sottoutilizzate (secondo i dati forniti dall'istituto, il 98% dei prestiti e' restituito). In un'ottica di social business, secondo il premio Nobel bisogna cambiare anche l'approccio al concetto stesso di lavoro: "Bisogna ripensare completamente il processo, favorire l'imprenditorialita', nel senso che non bisogna cercare un posto di lavoro, pensare a lavorare per un'altra persona e a guadagnare denaro, bisogna pensare a creare posti di lavoro per altri", ha detto Yunus. Il modo in cui si pensa oggi all'intero sistema occupazionale "e' vecchio, quasi una forma di schiavitu', invece bisogna pensare alle inclinazioni e all'illimitato potere creativo delle persone, pensando quindi un sistema in cui ciascuno fa la propria parte. Bisogna ripensare il sistema", ha spiegato.

Ars

(RADIOCOR) 28-05-23 13:01:39 (0066) 5 NNNN