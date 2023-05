Nobel: Yunus, giovani sono generazione piu' potente grazie a innovazione tech

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Trento, 28 mag - "Io sono un ottimista compulsivo, e' l'unica direzione in cui va la mia mente, penso che per l'essere umano nulla sia impossibile e quando decide di fare qualcosa, puo' farlo. La mia speranza e' legata alle giovani generazioni, non perche' sono giovani e promettenti, ma perche' sono la generazione piu' potente in tutta la storia". Lo ha detto Muhammad Yunus, premio Nobel per la pace nel 2006 e fondatore di Grameen Bank, intervistato durante la XVIII edizione del Festival dell'Economia di Trento, intitolata 'Il futuro del futuro. Le sfide di un mondo nuovo', organizzato dal Gruppo 24 Ore e Trentino Marketing. I giovani di oggi "non sono piu' intelligenti e piu' creativi delle generazioni precedenti, ma sono piu' fortunati perche' sono nati avendo a disposizione le tecnologie piu' potenti e le possono utilizzare, il cambiamento tecnologico e' velocissimo e fa balzi in avanti", ha detto Yunus. 'Quello che dovete fare - ha spiegato rivolgendosi ai numerosissimi giovani in platea, che lo hanno accolto con applausi a scena aperta - e' capire cosa fare con questo potere, avete la lampada di Aladino in mano e non l'avete ancora sperimentata: prima di toccarla, dovete capire cosa chiedere, con la differenza che il genio nella lampada siete voi stessi'.

Ars

(RADIOCOR) 28-05-23 12:36:53 (0064) 5 NNNN