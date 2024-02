Nissan: sponsor della RomaOstia Half Marathon del 3 marzo 2024

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 11 feb - Nissan e' sponsor della quarantanovesima edizione della RomaOstia Half Marathon che si svolgera' domenica 3 marzo 2024. L'evento podistico e' organizzato dal Gruppo Sportivo Bancari Romani - GSBRun, in partnership con Rcs Sports & Events, sotto l'egida della World Athletics e della Fidal, con il patrocinio di Roma Capitale e della Regione Lazio. Lo comunica la casa automobilistica in una nota, specificando che il crossover coupe' elettrico Nissan Ariya e' l'Official Car della RomaOstia Half Marathon. La vettura aprira' e chiudera' la competizione - di cui sara' timekeeper ufficiale - con partenza in via Cristoforo Colombo di fronte al PalaEur, un primo tratto nell'area dell'Eur per proseguire poi lungo via Cristoforo Colombo fino a Ostia, sul litorale romano, per un totale di 21,097 km. La direzione di gara e i giudici si muoveranno a bordo dei crossover elettrificati Nissan Qashqai e-POWER e X-Trail e-POWER. 'Siamo entusiasti di confermare la nostra partecipazione alla mezza maratona RomaOstia, la piu' partecipata d'Italia. Il nostro impegno nello sport piu' dilagante degli ultimi anni rafforza la nostra identita' di costruttore rispettoso dell'ambiente con l'obiettivo di ridurre l'impatto ambientale al 2030', ha dichiarato Luisa Di Vita, direttore comunicazione e Chief Innovation Officer di Nissan Italia. Nei giorni di venerdi' 1 e sabato 2 marzo, Nissan sara' presente all'interno del villaggio Casa RomaOstia - allestito nel piazzale del PalaEur - con l'esposizione statica dei due modelli Nissan Ariya e X-Trail e-POWER.

