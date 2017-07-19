Nike Retail Italia: sindacati proclamano stato agitazione per mille lavoratori

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 8 lug - Stato di agitazione per circa 1.000 lavoratrici e lavoratori di Nike Retail Italia, "impiegati nei 47 store diretti e nella sede legale della societa' a Milano", specifica una nota sindacale. La mobilitazione e' stata proclamata da Filcams Cgil, Fisascat Cisl e Uiltucs contro "le modifiche unilaterali al contratto integrativo aziendale". Tra i nodi, la revoca di alcune condizioni migliorative previste dall'accordo del 2024, tra cui le quattro settimane di lavoro da remoto.

"Le condizioni disciplinate dal Contratto integrativo aziendale sono il risultato della contrattazione collettiva e non possono essere modificate unilateralmente", affermano le tre sigle, che contestano anche condizioni "piu' penalizzanti" per i lavoratori italiani rispetto ad altri Paesi. "Chiediamo all'azienda di ritirare le decisioni assunte, ripristinare corrette relazioni sindacali e riaprire un confronto costruttivo sull'organizzazione del lavoro", concludono i sindacati.

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(RADIOCOR) 08-07-26 16:24:54 (0530) 5 NNNN