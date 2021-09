Next Generation Eu: Franco, se utile potrebbe diventare permanente

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Varenna, 17 set - Con il Next Generation Eu 'per al prima volta la commissione emette debito pubblico europeo. L'idea e' che questo sia un intervento temporaneo, si vedra' se questo strumento sara' davvero temporaneo, ove ne fosse riconosciuta l'utilita' e avesse successo, potrebbe diventare permamente. E questo vorrebbe dire avere una politica di bilancio europeo per la prima volta, perche' il bilancio di ora e' 1% del Pil europeo e non puo' essere usato per fare politiche di espansione'. Lo ha affermato il ministro dell'Economia, Daniele Franco, parlando al 66esimo convegno di studi amministrativi.

Fla-

(RADIOCOR) 17-09-21 18:29:25 (0508) 5 NNNN