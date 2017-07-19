Newcleo: avvia il processo di 'safeguards-by-design' con Euratom

Punta a presentare domanda di licenza in Francia entro 2027 (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 18 dic - Newcleo, pioniere europeo nella tecnologia dei reattori modulari avanzati, ha ufficialmente avviato il processo di 'safeguards-by-design' con Euratom, l'organismo di regolamentazione responsabile delle salvaguardie nucleari nell'Unione europea, e punta a presentare la domanda di licenza in Francia entro la fine del 2027. Come specificato in una nota, l'avvio del processo rappresenta una tappa significativa, insieme ai progressi in materia di sicurezza e protezione nucleare con le autorita' nazionali francesi, verso l'ottenimento di una licenza nucleare in Francia e colloca newcleo tra i primissimi sviluppatori di piccoli reattori modulari ad avviare questo processo con Euratom. Il processo avviato riguarda il progetto di newcleo per un reattore veloce raffreddato a piombo (Lead-cooled Fast Reactor, Lfr), la cui costruzione e' prevista in Francia, con avvio delle attivita' di messa in servizio a partire dal 2032. Newcleo stima che il processo di revisione delle salvaguardie durera' circa due anni e procedera' in parallelo con altre procedure autorizzative presso le autorita' nucleari francesi, tra cui l'Autorite' de Surete' Nucleaire et de Radioprotection (Asnr). Le misure di salvaguardia saranno integrate nella progettazione dell'impianto, in vista della presentazione della domanda di licenza, che si prevede venga presentata al ministero dell'Ambiente francese entro la fine del 2027. 'L'avvio della fase safeguards-by-design testimonia il nostro entusiasmo e la maturita' dei nostri progetti poiche' richiede una profonda comprensione delle nostre future operazioni. La collaborazione precoce con i regolatori europei e francesi non solo rafforza la nostra esperienza in materia di autorizzazioni, ma ci consente anche di acquisire competenze preziose da applicare in altre giurisdizioni, mentre avanziamo le nostre iniziative di licensing a livello globale', ha dichiarato Stephane Calpena, Group Executive Director for Licensing Affairs di newcleo.

