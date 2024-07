Nautica: Deloitte, mercato globale vale 33mld in 2022 spinto da superyacht

2024 si annuncia in frenata, Italia stima +10% grandi yacht (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 15 lug - Un 2024 che si annuncia in frenata per produzione e fatturato per la nautica italiana dopo gli anni di crescita impetuosa con la ripresa degli ordini post covid. E' quanto emerge dal sentiment sull'anno in corso dallo studio di Confindustria Nautica e Deloitte 'The state of the art of the global yachting market', presentato a Milano, che parla di 'un anno di assestamento', per il settore. Dal 2014 al 2022 il mercato della nautica ha registrato un tasso composto di crescita annuale del 10% dovuto alla crescita dei prezzi ma soprattutto all'aumento della domanda da parte di nuovi acquirenti. Il mercato globale nel 2022 e' arrivato a toccare quota 33mld, +11% rispetto al 2021. Di questi oltre 25mld solo arriva dai superyacht e il 60% e' generato dal segmento delle imbarcazioni di oltre 60 mt . In questo scenario l'Italia pesa per il 14% a livello mondiale per produzione, secondo paese per valore e nel 2022 ha coperto circa il 50% del marcato per i superyacht, leader nel segmento sopra i 30mt. Per il 2024, sottolinea Deloitte, i produttori italiani si attendono una crescita del 10% del settore grandi yacht contro il 15% del 2023, dell'8% del segmento 40-80mt contro l'8% del 2023, e solo dell'1% per la piccola sotto i 40mt contro il 4% a consuntivo atteso 2023.

ami

(RADIOCOR) 15-07-24 13:32:24 (0322) 5 NNNN