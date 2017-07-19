Nautica: Bucci, il Salone nautico investimento per oggi e domani

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 15 set - Il Salone Nautico Internazionale di Genova "un investimento per oggi, per domani, per l'economia di oggi e di domani e per i potenziali clienti del futuro". Cosi' ha sottolineato il presidente della Regione Liguria Marco Bucci nel corso della presentazione a Milano dell'appuntamento organizzato da Confindustria nautica."Il Salone ha il compito anche di far innamorare della nautica - ha aggiunto-. Se chiudessimo tutti i porti, dopo 15 giorni le fabbriche chiudono e non c'e' piu' l'economia".

ami

(RADIOCOR) 15-09-26 17:34:32 (0590) 5 NNNN