Nautica: Altagamma-Deloitte, 2mila superyacht arrivano in Italia ogni estate -2

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 30 giu - I motivi sono diversi. Non ultimo la struttura dei nostri porti. L'Italia ne conta quasi 800, concentrati soprattutto in sei regioni: 142 in Sicilia, 118 in Sardegna, 70 Liguria, 69 Puglia e Campania, 64 Toscana. Ma di questi solo il 10% sono marine, vale a dire con una gamma piu' ampia di servizi in grado di essere piu' attativi e sfruttare a pieno le possibilita' dell'indotto. Le marine hanno solo il 30% dei posti barca totali (circa 166 mila), con la Liguria al top dove se ne trovano il 31,1%, seguita da Toscana (26,6%), e Sardegna (25,7%. La Sicilia, dove ci sono piu' porti, si ferma al 15,3%. Quando si tratta, invece, di ricovero e riparazioni invernali, i porti al top sono tutti concentrati nel triangolo della nautica italiana Genova, Viareggio, La Spezia. 'Un settore che ha ampi margini di crescita, anche riconvertendo porti oggi in difficolta'', dice Vitelli. A farci concorrenza Croazia e Malta, dove la tassazione all'attracco e' piu' conveniente assimilata al servizio alberghiero. Spagna e Francia sono piu' ambite per i ricoveri invernali per meno burocrazia. 'Cosi' giganti del mare ma anche dell'indotto economico, nati in Italia riversano il loro potenziale sull'economia di altri paesi', conclude la vicepresidente Altagamma.

ami

(RADIOCOR) 30-06-24 14:50:28 (0319) 5 NNNN