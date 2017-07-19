Natuzzi: Urso, gia' messo in campo Invitalia, tutti facciano la loro parte

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 27 mag - 'Abbiamo gia' messo in campo Invitalia per verificare le condizioni dell'impresa e individuare ogni possibile soluzione industriale. Ora e' necessario che tutti facciano la propria parte, per costruire insieme un percorso di rilancio solido e credibile'. Lo ha affermato, secondo quanto si apprende, il ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso, in occasione del tavolo Natuzzi in corso al Mimit, specificando che Invitalia sta svolgendo l'attivita' di due diligence sull'azienda, invitando le Regioni a proseguire sia sulla strada del riconoscimento del distretto industriale, sia nella perimetrazione dell'area di crisi complessa, come gia' concordato nel corso della riunione preparatoria con le Regioni Puglia e Basilicata.

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(RADIOCOR) 27-05-26 11:04:29 (0244) 5 NNNN